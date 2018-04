Preto ou branco De todas as homenagens a Michael Jackson, sem dúvida a da turma do Casseta & Planeta foi a mais engraçada. Em Preto é Preto, Branco é Branco e Michael é o Tal, Hélio de la Peña, que costuma viver mulheres nas sátiras dos cassetas, arrasa na pele do rei do pop. Com direito a peruca black, Hélio dubla as músicas do cantor, que ganharam versões nacionais de gosto duvidoso.