Presídio cenográfico de série da Globo será desmontado

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 25 Junho 2016 | 03h00

Três andares, 800m² e nove metros de altura fazem a estrutura cenográfica de Supermax, série criada por Fernando Bonassi, Marçal de Aquino e José Alvarenga Jr. para a Globo. Essas são as medidas do presídio de segurança máxima que, segundo reza a ficção, foi erguido no meio da Amazônia e nunca foi inaugurado, por determinação da Justiça, por suas condições desumanas. Construído há um ano, nos Estúdios Globo, ex-Projac, o presídio começa a ser desmontado na próxima semana, após abrigar as gravações das duas versões produzidas para a série – uma nacional, a ser vista pela Globo, no segundo semestre, e outra hispânica, sob direção do argentino Daniel Burman, com participação de TVs do Equador, Uruguai, México e Espanha.

A prisão de segurança máxima é toda eletrônica e composta por espaços reais: são doze celas com portas automáticas e estrutura independente para cada um dos participantes, como cama e vaso sanitário. Na área comum, uma escada de metal, de proporções gigantes, dá acesso ao refeitório e à sala de TV. “Já fiz vários policiais e, geralmente, os presídios são construídos em estúdios ou filmados em fábricas abandonadas”, diz Alvarenga. “Uma estrutura dessas, com essas características, é inédita. Ela dá a Supermax personalidade e autonomia”, fala o diretor. Com roteiro desenvolvido a partir de uma sala de roteiristas, Supermax tem também assinaturas de Bráulio Mantovani, Carolina Kotscho, Raphael Draccon, Denisson Ramalho, Juliana Rojas Raphael Montes. No elenco, tem Mariana Ximenes, Cleo Pires e Erom Cordeiro, entre outros.

Canjica. Ciosa das manifestações culturais do Nordeste, a novela Velho Chico adere ao ritmo de quadrilha genuína no capítulo de hoje, como endossam aqui Christiane Torloni, Gabriel Leone e Lee Taylor (de costas), num grande São João de folhetim