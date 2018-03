Presidente grava entrevista para programa de Hebe Camargo

A presidente da República, Dilma Rousseff, gravou uma participação no programa da apresentadora Hebe Camargo. A gravação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24, no Palácio da Alvorada. O programa Hebe, da RedeTV!, que estreia dia 15 de março, com a entrevista da presidente, irá ao ar nas noites de terça-feira, às 22 horas.

Em uma conversa de cerca de quarenta minutos, Dilma contou à apresentadora sobre sua intimidade e falou sobre música, vaidade, dieta e o dia a dia, segundo a assessoria de imprensa da emissora. O programa de estreia será gravado durante um jantar black tie, que contará com a presença de 500 convidados especiais e a participação de uma orquestra. A gravação do megashow vai acontecer na sede da RedeTV!, dia 1º de março