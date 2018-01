Prêmio Emmy tem menor audiência de todos os tempos na TV

A cerimônia do prêmio Emmy, a grande noite da televisão dos Estados Unidos, teve a menor audiência de todos os tempos na TV, apesar das vitórias importantes da popular série de fantasia medieval Game of Thrones, do canal HBO.

Dados preliminares do instituto de análise Nielsen desta segunda-feira, 21, mostraram que só 11,9 milhões de telespectadores assistiram à premiação de domingo nos EUA, que foi transmitida ao vivo pela Fox e competiu com o programa esportivo Sunday Night Football, da NBC.

A audiência do Emmy foi cerca de 4 milhões de espectadores menor do que a do evento de 2014, e a menor na história do espetáculo. O Emmy mais visto dos últimos anos foi o de 2013, no qual a comédia Modern Family e o drama Breaking Bad receberam os prêmios principais e que atraiu um total de 17,76 milhões de telespectadores.

A cerimônia da noite de domingo surpreendeu ao conceder os prêmios de melhor série para Game of Thrones – um dos dramas mais queridos da TV norte-americana – e para a sátira política Veep, ambos da HBO.

O programa também fez história quando Viola Davis, protagonista do seriado How To Get Away With Murder, se tornou a primeira negra a levar a estatueta de melhor atriz em série dramática nos 67 anos da honraria.

A partida de futebol americano entre Green Bay Packers e Seattle Seahawks no Sunday Night Football teve 23 milhões de telespectadores.