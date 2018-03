Prêmio britânico homenageará Monty Python em Nova York

A academia, que concede o equivalente britânico ao Oscar todos os anos, homenageou pela última vez a equipe do Monty Python em 1987, quando concedeu a eles o prêmio Michael Balcon --dedicado a britânicos que se destacam no cinema.

"Acho que estas coisinhas são mais importantes do que as pessoas pensam", disse John Cleese, que formou a trupe reconhecida mundialmente junto com Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin e Graham Chapman.

A premiação ocorrerá durante o encontro para o 40o aniversário oficial do Monty Python.

"Esta promete ser uma ocasião rara e memorável, trazendo o altamente talentoso time da Monty Python junto outra vez", disse o presidente da academia, David Parfitt.

A Monty Python criou o famoso programa de televisão britânico "Monty Python's Flying Circus" que estreou em 1969.

Todos os cinco membros ainda vivos do grupo participarão da cerimônia e de uma sessão de perguntas após a premiação.

(Reportagem de Mike Collett-White)