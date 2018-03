Premiada série ‘The West Wing’ tem mais de 2,5 milhões de downloads

Robert Ito / THE NEW YORK TIMES LOS ANGELES , O Estado

Joshua Malina e Hrishikesh Hirway, apresentadores do podcast The West Wing Weekly, estavam no estúdio na casa de Hirway em uma tarde recente, preparando-se para gravar uma entrevista com o senador americano Bob Casey, da Pensilvânia. Casey ia ligar em quatro minutos, mas o telefone de Hirway não estava funcionando. “Isso não é nada bom”, disse ele, enquanto lutava para encontrar uma solução. “Mas é apenas um senador dos Estados Unidos”, falou Malina, ironicamente.

Ao contrário de outros de seu tipo, The West Wing Weekly, que começou em março, tem como um de seus apresentadores alguém que realmente participou da obra de cultura pop que está sendo discutida. Malina interpretou o vice-diretor de comunicação da Casa Branca Will Bailey na série The West Wing e está em Scandal, outro sucesso em Washington. “Há outros programas sobre TV, mas nenhum tem alguém de dentro, que realmente conhece a série a fundo”, explicou Hirway, que é cantor, compositor e apresenta o podcast Song Exploder, que explora a história original de uma música com seu criador, como American Valhalla, de Iggy Pop, ou Magnetized, de Wilco.

Os dois apresentadores estabeleceram uma meta ambiciosa: discutir os 154 episódios da série aclamada pelos críticos e vencedora do Emmy. O podcast já teve mais de 2,5 milhões de downloads e os ouvintes incluem fãs que viram a série nas temporadas de 1999 a 2006, assim como aqueles que baixam ou assistem por streaming.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além dos membros do elenco, o podcast trouxe Eli Attie, chefe da equipe que escrevia discursos para o ex-vice-presidente Al Gore, e Ronald Klain, ex-chefe de gabinete do vice-presidente Joe Biden. “Fiquei obcecado para falar com Ron Klain, e tudo isso por causa de The West Wing”, conta Hirway.

Os dois se conheceram em 2001, quando Hirway mandou um e-mail para Malina do nada, pedindo conselhos sobre a indústria. Depois que um projeto dos dois não deu certo, Hirway queria fazer alguma coisa mais pessoal. Por que não um podcast sobre The West Wing? Era sua série favorita, seu amigo esteve nela e ele sabia fazer podcasts por causa do Song Exploder.

Malina não tinha tanta certeza. Ao contrário de Hirway, que já havia assistido a muitos episódios, ele não havia visto nem os que tinha feito. Mas então ele reviu o piloto e se lembrou por que a série havia ganho mais de duas dúzias de Emmys, com um recorde de nove na primeira temporada. Os dois começaram a planejar o show depois de conseguirem a bênção do criador da série, Aaron Sorkin, um dos futuros convidados. “Faço qualquer coisa que o Josh Malina me pedir”, escreveu Sorkin em um e-mail.

Também já pediram para participar: a atriz Marlee Matlin, a ex-secretária de imprensa da Casa Branca, Dee Dee Myers, e o criador do musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

Apesar de Malina admitir que começou o podcast sem saber se o público iria gostar, a resposta foi imediata. Fãs da série escrevem regularmente na seção de comentários do podcast, elogiando o programa, episódios, convidados – e também discutem uns com os outros (e, de vez em quando, com Malina) sobre alguns pontos do roteiro e personagens favoritos. Para os participantes da série também tem sido positivo. “Comecei a chorar com cinco minutos de apresentação e não parei até uns cinco minutos depois que havia acabado”, contou Sorkin.