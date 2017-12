Premiações lideram ranking do Twitter

Cinquentenário

Gal Costa tem de carreira o que a Globo tem de idade, e comemora 50 anos cantando no Fantástico, ao lado de Poliana Abritta e Tadeu Schmidt. Aos 69, ela lança o disco Estratosférica e fala sobre o superaplique de cabelos que agora ostenta seus cachos.

Entrelinhas

A Globo cresceu em todas as faixas horárias, de janeiro a maio, em comparação com o mesmo período do ano passado, em São Paulo.

... Na faixa noturna, o crescimento da Globo foi de 3% – de 21,1 para 21,8 pontos. Das 7h à 0h, o progresso foi também de 3% – de 13,6 para 14. Na comparação entre maio de 2014 e maio deste ano, o avanço chega a 4% na faixa nobre e a 5% no dia todo.

Laura Muller, educadora sexual que faz a alegria da plateia de Serginho Groisman no Altas Horas, é protagonista da plataforma de comunicação #SoEntreElas, que propõe um bate-papo com mulheres reais sobre higiene íntima feminina, em uma série de webvídeos.

Rubens Barrichello mudou da Globo para o SBT, o que motiva a reprise da piada que reza sua preferência pelo segundo lugar. No dia 14, às 8h15, ele estreia no comando de Acelerados, com Cássio Cortes e Gerson Campos.

Paula Cavalcanti, ex-Band, foi oficializada como nova CEO da produtora Fremantlemedia Brasil.

Além do Peso, reality show exibido no Brasil pelo Programa da Tarde, da Record, terá sua quarta temporada encerrada na próxima sexta, dia 12, com mais de 200 quilos perdidos ao longo de quase quatro meses.

O Esporte Espetacular conta, neste domingo, a espetacular história do americano Harry Nelson, de 92 anos, que já foi a 18 Jogos Olímpicos. Com nome no Guiness Book, ele quer vir ao Rio para sua 19.ª Olimpíada.

... Harry começou sua jornada em 1932, em Los Angeles, onde nasceu e cresceu. Em 1980, rasgou uma carta do presidente dos EUA, Jimmy Carter, que pedia que ele não fosse à União Soviética, a fim de honrar o boicote dos americanos aos jogos naquele país.

5 bilhões de visualizações alcançou a Zoomin.TV, rede global de conteúdo em vídeos online que contabiliza 15 milhões de visitantes únicos e 180 milhões de visualizações por mês no País Frase Homens de quinta, papo de segunda. Trabalho, novo trabalho, trabalho” Xico Sá NO TWITTER SOBRE SEU NOVO PROGRAMA NO GNT, ‘PAPO DE SEGUNDA’