Premiação do Globo de Ouro tem melhor audiência em 10 anos

O show de três horas, que homenageia as realizações do ano no cinema e na televisão, atraiu 6 por cento mais telespectadores do que no ano passado e teve uma alta de 2 por cento na faixa dos 18 aos 49 anos, o público mais cobiçado pelos anunciantes, de acordo com dados preliminares da Nielsen Media Research.

Pelo segundo ano consecutivo o show foi apresentado pelas comediantes Tina Fey e Amy Poehler e deu bons resultados para a NBC, já que a transmissão do Globo de Ouro bateu a audiência de outras cerimônias de premiação, como as do Emmy e a People's Choice Awards.

Tina e Amy, que fizeram piadas sobre os colegas e também de si mesmas, foram elogiadas pela crítica por suas atuações nos últimos dois anos enquanto as reações a seu antecessor, o mordaz comediante britânico Ricky Gervais, foram mistas. A dupla já assinou contrato para apresentar o Globo de Ouro no ano que vem.

Os grandes vencedores do Globo de Ouro, entregue pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood, foram o drama "12 anos de Escravidão" e "Trapaça", uma história cobre corrupção nos anos 1970 nos Estados Unidos.

(Reportagem de Eric Kelsey)