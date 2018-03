Premiação do Emmy tem vários candidatos fortes

"Há muitas previsões, mas nenhuma aposta certa e é por isso que os Emmys estão trazendo alguma animação este ano", disse Todd Gold, editor-gerente da Xfinity TV. "Está recheado de programas espetaculares."

Mesmo a queridinha dos críticos "Mad Men" não pode ficar tranquila com o triunfo de ter vencido três vezes como melhor série de drama, apesar de ter 19 indicações na premiação da indústria televisiva..

O drama passado nos anos 1960 enfrenta a ameaça do novo seriado da HBO, "Boardwalk Empire", que não apenas conquistou no começo do ano um Globo de Ouro e prêmios do sindicato de atores, o SAG, como também recebeu sete troféus na semana passada na entrega dos prêmios ligados à criação de arte do Emmy.

"Parecia que 'Mad Men' iria para o Emmy deste ano como um vencedor inevitável. Mas, de repente, temos uma disputa real aqui", disse Tom O'Neil, dos sites de premiações TheEnvelope.com e Goldderby.com.

Também não conte com uma vitória certa do seriado da HBO "Game of Thrones", baseado nos livros best-sellers de George R.R. Martin.

"Game of Thrones" pode parecer jovem demais para os membros mais velhos e tradicionais da Academia de Artes e Ciências da Televisão, que representam a maioria dos eleitores do Emmy. Mas Gold a considerou "de longe" a série mais excitante da última temporada. "Era grande e ousada. Quebrou barreiras e ampliou as fronteiras do que uma série dramática deve ser. Era como um grande filme a cada semana".

NOVATOS X VETERANOS

Cinco dos programas em disputa na categorias de série de comédia e drama estão pela primeira vez na premiação, enquanto as categorias ligadas à atuação contam com alguns novatos como Timothy Olyphant ("Justified"), Martha Plimpton ("Raising Hope") e Melissa McCarthy ("Mike & Molly").

Mas veteranos como o ator Steve Carell, astro de "The Office" --que já perdeu cinco vezes--, e Ed O'Neill, de "Modern Family", têm grandes chances de finalmente conquistarem um Emmy.

"Será que Carell terá um presente de despedida agora que está saindo de 'The Office'? Ele poderá receber um abraço de adeus", afirmou O'Neil.

A competição para melhor ator de drama também está acirrada, na ausência do três vezes vencedor Bryan Cranston, de "Breaking Bad".

O seriado "Mad Men" nunca ganhou um Emmy de atuação, mas depois de uma quarta temporada forte, o ator Jon Hamm, que interpreta Don Draper, era visto como o principal candidato para melhor ator em um drama.

Bem, isso até o político corrupto de Steve Buscemi em "Boardwalk Empire" aparecer. "Eles simplesmente o amam. Ele é a estrela de filmes indie e o tipo de ator que os eleitores do Emmy adoram", afirmou O'Neil.