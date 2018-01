Emmy Awards 2015 ferve e termômetros marcam 38 graus; veja os premiados

O Microsoft Theatre, em Los Angeles, reúne neste domingo, 20, astros e estrelas da TV para celebrar o 67º Primetime Emmy Awards, considerado o Oscar da TV. O clima de festa é quente, em todos os sentidos. Durante o tapete vermelho, artistas não se contiveramam e apelaram para lenços, a fim de secar o suor do rosto. A temperatura chegou a 38°, pior para os homens, que derreteram dentro de seus smokings.

A festa tem apresentação do ator e comediante Andy Samberg, que vive o detetive Jake Peralta na comédia Brooklyn Nine-Nine, o que lhe rendeu o Globo de Ouro no ano passado.

Veja os premiados da noite:

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia

Allison Janney por 'Mom'

Melhor roteiro de série de comédia

'Veep'

Melhor ator coadjuvante em série de comédia

Tony Hale por 'Veep'

Melhor ator convidado em série de comédia

Bradley Whitford por 'Transparent'

Melhor atriz convidada em série de comédia

Joan Cusack por 'Shameless'

Melhor direção de série de comédia

Jill Soloway por 'Transparent'

Melhor ator em série de comédia

Jeffrey Tambor por 'Transparent'

Melhor atriz em série de comédia

Julia Louis-Dreyfus por 'Veep'

Melhor reality show

'The voice'

Melhor roteiro para minissérie ou telefilme

Jane Anderson, de 'Olive Kitteridge'

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV

Regina King por 'American Crime'

Melhor direção em minissérie ou telefilme

Lisa Cholodenko por 'Olive Kitteridge'

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Frances McDormand por 'Olive Kitteridge'

Melhor ator em em minissérie ou filme para TV

Richard Jenkins por 'Olive Kitteridge'

Melhor minissérie

'Olive Kitteridge'

Melhor série de variedades

'The Daily Show'

Melhor roteiro de programa de variedades

'The Daily Show'

Melhor esquete de programa de variedades

'Inside Amy Schumer'

Melhor direção de programa de variedades

'The Daily Show'

Melhor programa de variedades

'The Daily Show'

Melhor ator convidado em série dramática

Reg E. Cathey por 'House of Cards'



Melhor atriz convidada em série dramática

Margo Martindale por 'The Americans'

Melhor roteiro de série dramática

'Game of thrones'

Melhor atriz coadjuvante em série dramática

Uzo Aduba por 'Orange Is the New Black'

Melhor direção em série dramática

David Nutter por 'Game of thrones'

Melhor ator coadjuvante em série dramática

Peter Dinklage por 'Game of thrones'

Melhor ator em série dramática

Jon Hamm por 'Mad men'

Melhor atriz em série dramática

Viola Davis por 'How to Get Away With Murder

Melhor série de comédia

'Veep'

Melhor série dramática

'Game of thrones'