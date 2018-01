Preconceito? Na TV paga não! A crise de identidade sexual invadiu as séries americanas e os transexuais estão em alta na telinha. O melhor exemplo é Carmelita, de Dirty Sexy Money. Afinal, a atriz Candis Cayne, que interpreta a amante transexual de Patrick Darling, nasceu Brandan McDaniel! E Carmelita é incrível. Tem de ser muito macho para entrar dessa forma na família de Tripp. Aliás, quero muito ser uma Darling! Donald Sutherland, que é o máximo, simplesmente arrasa em Dirty Sexy Money. Sou muito fã! Já em Ugly Betty, o episódio que irá ao ar esta semana vai focar a personagem misteriosa da trama: Alex Meade, ou melhor, Alexis. Como em Ugly Betty tudo é caricatura, o transexual também não é verossímil. Quem faz o papel de Alexis - o irmão "morto" de Daniel que volta com outro sexo - é a loiraça Rebecca Romjin. Até parece! Em terceiro lugar na lista está Moira/Max, de L Word, que volta este mês para o 4º ano na Warner. Tudo bem que a Moira vai desistir de virar Max, mas os telespectadores puderam acompanhar, ao longo da 3ª temporada, a luta da personagem de Daniela Sea para mudar de sexo. A discussão é papo sério e necessário - e a série, até hoje, ganha aplausos da comunidade gay americana. Ao assistir ao último episódio da 1ª temporada de Californication, na semana passada, senti um abandono e um frio na espinha com aquele final feliz. É isso? Acabou? Não! Hank Moody ainda terá mais chances de estragar seu relacionamento com Karen. Ufa! E o mais importante é que o público feminino terá mais um ano para descobrir por que homens como Hank são tão charmosos.