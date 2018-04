Posse de Dilma motiva plantão de âncoras

Normalmente ausentes nas edições de sábado, os âncoras dos principais telejornais do País encurtam a ressaca do réveillon para botar a cara no vídeo neste sábado, 1. Em nome da posse da nova presidente do Brasil, Dilma Rousseff, William Bonner, Ana Paula Padrão, Ricardo Boechat, Carlos Nascimento, Heródoto Barbeiro, Sandra Annenberg e Carlos Monforte dão o ar da graça na tela, cada um com seu link ou bancada, de seu respectivo canal. A Band promete interromper a programação a partir das 17h para transmitir cenas de Brasília, com tradicional debate em estúdio. Bonner, pelo Jornal Nacional, e Nascimento, pelo SBT Brasil, ancoram a edição do dia diretamente da capital federal.

Choque térmico

Gabriel Moojen foi ao Canadá, explorou montanhas de neve, caminhou sobre águas congeladas e praticou o Biathlon (ski cross com tiro ao alvo) em Whistler, como prova a edição especial deste sábado do Zona de Impacto, às 14 h, no SporTV. De volta ao Brasil, abraçou a temperatura de 40°C.

2,3

pontos de média no Ibope é pouco? Para a faixa das 9h15 da Band, representa mais de 100% de crescimento entre abril e dezembro. Obra da série Quase Anjos

'Na Band ele estava em depressão. Ele tinha que vir para cá para ser feliz' Silvio Santos sobre Raul Gil, entre as frases de 2010 resgatadas no programa de amanhã

Exibidas pela Record como especiais de fim de ano, as edições de Uns Braços e Os Óculos de Pedro Antão, contos de Machado de Assis produzidos pela Contém Conteúdo, estão agora disponíveis em Blu-Ray.

Egresso da Globo, onde trabalhou como produtor executivo de novelas de grande sucesso, Sérgio Madureira tem multiplicado admiradores nos bastidores do SBT.

Dono de profissionalismo raro, Madureira se empenhou pessoalmente na produção do cenário que abrigará, em um dos estúdios da sede do SBT, segunda e terça-feira próximas, o workshop de militantes políticos, vítimas da ditadura, ao elenco da novela Amor e Revolução.

Walmor Chagas é nome certo na minissérie Lara com Z, que Aguinaldo Silva escreve para a Globo. A estreia está prevista ainda para o primeiro semestre.

Os canais em pay-per-view da GloboSat passam a alimentar melhor, a partir da semana que entra, anúncios e ações promocionais para a venda casada do PFC, de futebol, com o do BBB11.

Já a web, até pela larga expansão no número de navegantes do ano passado para cá, tem merecido a preparação de ações inéditas para esta edição do Big Brother Brasil.

O aumento no preço das cotas de patrocínio do BBB, diga-se, de R$ 13,5 milhões em 2010, para R$ 16,9 milhões em 2011, é justificado, em parte, pela promessa de maior exposição dos anunciantes no site do programa.

Parte da equipe de Hebe será convidada a trocar o SBT pela RedeTV!. São profissionais que conhecem os hábitos da loira há anos e com quem ela se sente à vontade.

E toma força na RedeTV! a torcida pela estreia de Hebe antes do carnaval.