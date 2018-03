Posh Spice e Katy Perry serão juradas de 'American Idol'

Mas a Fox e os produtores do programa mais visto da televisão norte-americana disseram que eles ainda estão procurando por um jurado permanente. A nona temporada do programa volta à televisão no início de 2010.

A Fox deu a impressão de ter fechado as portas a qualquer diálogo com Abdul, que abruptamente anunciou em seu Twitter nesta semana que estava deixando o programa após sete anos por não ter conseguido um novo contrato com um aumento salarial suficientemente grande.

"Nós queremos muito que ela volte", disse Peter Rice, presidente de entretenimento da Fox. "Nós fizemos uma proposta que achamos bastante justa. Foi um aumento substancial. Não foi nossa escolha."