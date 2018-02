Portal exibirá cenas extras da novela das 9

Dupla identidade. O Hipnotizador, nova produção nacional na tela da HBO, estreia dia 23, domingo, tendo Christiana Ubach em dose dupla no 1º episódio. A atriz interpreta Lúcia, que sofre com um pesadelo recorrente, e sua mãe, em cenas de flashback. A produção é da RT Features.

Magnífica 70 continua. A HBO confirmou ontem, sexta, a 2ª temporada da boa série protagonizada por Marcos Winter e Simone Spoladore, com produção da Conspiração.

Paulo Markun inaugura a nova programação da TV Câmara de São Paulo nesta segunda, 17, às 19h, com o programa SP, Brasil. Entrevistará personalidades da vida pública brasileira, a começar pelo jornalista e escritor Audálio Dantas.

A lista de entrevistados de Markun na TV Câmara segue com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o senador Aloysio Nunes Ferreira, o ministro Arthur Chioro e o cientista político Bolívar Lamounier.

Muita calma nessa hora. Embora a final do MasterChef Brasil, da Band, tenha vazado e muitos já conheçam os finalistas, a Band assegura que apenas a prova entre os candidatos está gravada. A decisão dos jurados não foi anunciada e, assim como na 1ª temporada, será ao vivo, dia 8 de setembro.

E o diretor de programação da Band, Diego Guebel, havia dito à coluna que haveria um programa extra, após cada edição do Masterchef Brasil, com o eliminado do dia, o que não se consumou até aqui, a menos de um mês da final.

Buddy Valastro, o sr. Cake Boss, falou ao Guia Vivo TV sobre sua vinda ao Brasil, seus hábitos na TV e o programa que estreia em breve na Record e na Discovery Home & Health. A cena está disponível também no YouTube.

Dois judocas refugiados do Congo no Brasil, desde 2013, vivem a esperança de participar da Olimpíada do Rio, graças à aproximação do COI com a Agência para Refugiados.

O Esporte Espetacular mostra essa história amanhã, na Globo. Eles eram os melhores de seu país, mas sofriam nas mãos do governo, inclusive com punição carcerária quando perdiam.

70% é o crescimento apontado pelo canal AXN no 1º semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2014, entre as 10 maiores audiências da TV paga, no contexto do total de indivíduos.