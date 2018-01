Porta dos Fundos produz vídeos sob encomenda da ONU Racismo, sexismo e corrupção são os temas dos três vídeos que o Porta dos Fundos, maior portal de vídeos do YouTube, produziu para difundir as metas da Organização das Nações Unidas (ONU). A encomenda é um propósito do Project Everyone, encabeçado pelo roteirista e cineasta Richard Curtis. Curtis tem buscado o engajamento de artistas pelo mundo todo e, no Brasil, escolheu o Porta dos Fundos para criar o recado necessário. Com texto de Fábio Porchat, os esquetes foram enviados para Curtis, em Londres, que não mexeu em uma linha e deu aval para a produção. Os filmes entrarão no ar, pelo portal do Porta, na web, nos dias 28 de setembro, 1 e 2 de outubro.