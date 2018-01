Porchat e Adnet estreiam talk-shows

Fábio Porchat e Marcelo Adnet, dois dos maiores nomes do humor, estreiam nesta semana seus 'late shows'. O primeiro, na Record, a partir de hoje (24), à 0h15, com o Programa do Porchat; o segundo, na Globo, a partir de amanhã (25), às 22h55, com o Adnight. Cada qual ao seu modo, ambos prometem colocar artistas e personalidades da mídia em situações inusitadas, dando ao tradicional formato do talk-show uma releitura importada da TV americana. Haverá muito menos ‘talk’, e muito mais ‘show’. Afinal, os convidados irão falar pouco sobre suas vidas pessoais e profissionais, e serão submetidos a brincadeiras pouco convencionais.

“Fiquei receoso em vir para a Record e não ter liberdade para ser quem realmente sou”, diz Porchat. “A prova de fogo foi antes de assinar o contrato, quando pedi para escrever as possíveis chamadas do programa. Fiz coisas malucas, tirando um barato da própria emissora. E todas foram aprovadas, sem ressalvas. Isso foi muito importante na hora de eu decidir vir para cá”, completa.

Duas chamadas, já veiculadas, reforçam seu discurso. A primeira, que simula uma reunião com sua equipe criativa, na qual expõe uma estratégia de divulgação em programas da Globo, mas entra em desespero ao ser alertado que seu talk-show estará na grade da Record. E a segunda, que mostra Porchat pedindo conselhos a Britto Jr. (ultimamente na geladeira). Ao desligar o telefone, o vídeo mostra o apresentador encapuzado e cercado por dois brutamontes, que o estariam forçando a elogiar a emissora.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Globo, Adnet também ganhou autonomia para fazer seu humor sem precisar pisar em ovos. As três bem-sucedidas temporadas do Tá no Ar, humorístico que quebrou alguns entraves antigos (como a participação de um artista de uma emissora concorrente), foram as responsáveis pela permanência dessa liberdade criativa e pela autorização em sacanear seu próprio patrão. “Todas as quintas eu estarei aqui, tentando bagunçar um pouquinho do que a Globo demorou mais de 50 anos para construir”, diz o humorista em uma das chamadas promocionais.

Apresentadas como late shows, as atrações não irão concorrer entre si. O Adnight entrará após a faixa das novelas e terá entre 30 e 40 minutos de duração. O Programa do Porchat virá na madrugada, ocupando uma hora da grade, e terá pela frente o Programa do Jô, na Globo, e o The Noite, comandado por Danilo Gentili no SBT.

“Esse lance de rivalidade não existe. Lógico que eu sei que o programa precisa de audiência, mas não há brigas com o Jô e com o Gentili. Inclusive, conversei com os dois, e os dois me desejaram boa sorte. Embora sejam programas de entrevistas, cada um tem seu jeito de fazer. O Jô é a minha referência, mas não quero imitá-lo. Ele é único no estilo dele. O Gentili é meu amigo, fizemos stand-up juntos, e manda muito bem. Mas cada um trabalha de uma maneira e espero que o público se divirta comigo”, disse Porchat.