Por seu futuro programa na Record, Porchat visita talk shows nos EUA

A Warner, que incorporou a produtora Eyeworks, responsável pela realização do talk-show de Fábio Porchat para a Record, levou o humorista para conhecer alguns dos grandes talk-shows nos EUA, como Ellen De Generes Show e The Real. A ideia foi colocá-lo em contato com formatos, ideias e clima de programas de sucesso do gênero feitos fora do País. No fim de maio, quando voltar de dez dias de férias, o humorista e colunista do Estado deve fechar seu time de roteiristas para o talk-show, que estreia após a Olimpíada. Porchat sabe que terá de mesclar conversa com outros quadros, talk com show, mas admite que não se vê fazendo muitos games, modalidade com bastante espaço nos talk shows da TV norte-americana. O programa irá ao ar de segunda a quinta.

Tietagem.

No Uruguai para gravar cenas de Totalmente Demais, a benquista novela das 7, Marina Ruy Barbosa, Fábio Assunção, Juliana Paes e Daniel Rocha têm sido muito tietados nas ruas daquele país. E no momento, a novela Império, que tem Marina e Daniel em cena, está no ar por lá, com boa audiência.

Maria Paula, hoje a serviço de A Liga, foi autorizada pela Band para fazer uma participação especial na nova série do Casseta & Planeta no canal Multishow.

Os Cassetas reaparecerão no Multishow em falso tom de documentário, narrando o que foi feito da vida de cada um, desde o fim do programa na Globo. O nome provisório é Procurando Casseta & Planeta. Em 20 episódios, o programa tem estreia prevista para o 2.º semestre.

Maisinha Silva gravou participação em um episódio do Tudo Pela Audiência e surpreendeu Tatá Werneck e Fábio Porchat. A garota prodígio de Silvio Santos respondeu a perguntas complexas sem titubear. “Você não é de Jesus, menina!”, brincou Tatá.

Em respeito à presença da menor no programa do Multishow, Tatá e Porchat pegaram leve nas brincadeiras eróticas. Exemplo: no lugar de uma modelo seminua que aparece no palco com pastéis colados ao corpo, havia um ursinho.

E não é que o SBT se deu bem ao abrir mão da cobertura da votação do impeachment de Dilma, ao longo do domingo? Eliana alcançou 11 pontos de média e 14 de pico. Pela primeira vez, em meses, bateu a Record, que se manteve fiel à votação no Congresso, com 6,9 pontos no horário da loira.

A Globo ganhou 2 pontos (13%) na média das 9h22 às 23h50, alcançando 18 pontos de média e 32% de participação entre as TVs ligadas, na comparação com a mesma faixa horária dos quatro domingos anteriores.

Nesses mesmos parâmetros, a TV paga subiu 3 pontos, chegando a 14, enquanto a Record perdeu 3. O saldo de aparelhos ligados subiu 5 pontos, tomando 58% dos domicílios. Os dados são da Grande São Paulo.

E a RecordNews, na contramão do canal aberto, foi bem compensada pela ampla cobertura da votação do impeachment, superando a Band, RedeTV!, Cultura e Gazeta.