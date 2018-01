Por Ferraço, Silvia se volta contra Branca

A tensão entre Silvia (Alinne Moraes) e sua mãe, Branca (Susana Vieira) só aumenta nos próximos capítulos de Duas Caras. As duas vão protagonizar mais uma cena de barraco na novela, que terminará com a sentença de Silvia: "A partir de hoje sou sua inimiga, quero que você morra afogada com a boca na lama de uma sarjeta." Veja também: SuperNanny ganha nova temporada Ferraço tenta tirar filho de Maria Paula Em troca, a moça leva uma bofetada da mãe. O detonador é a doação que Marconi Ferraço resolve fazer à Universidade Pessoa de Moraes, numa tentativa de convencer a futura sogra de suas boas intenções e aceitá-lo na família. Na festa armada para a entrega dos R$ 5 milhões, Branca rasga o cheque na frente de todos, questionando a origem do dinheiro. A humilhação termina com a "Dama de Titânio" declarando aos quatro ventos que o empresário é suspeito de ter enganado uma jovem para roubar sua fortuna.