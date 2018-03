Por enquanto é só, pessoal Pernalonga rói uma cenoura como quem masca chiclete. Com seu ar de cinismo, engana a torto e a direito Gaguinho, de quem sempre foge, e todos os outros personagens da turma do Looney Toones. Para isso, se vale de mil disfarces e fantasias. Com o seu bordão calmo: ?O que é que há, velhinho??, o inteligente coelho também acaba fazendo de tonto o ambicioso Patolino e, no fim, é a ave metida a famosa que, literalmente, paga o pato.