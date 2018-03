Por dentro de uma mente angustiante

Ele - não sabemos o seu nome - sofre de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Assim como Jack Nicholson em Melhor Impossível, não pisa em rachaduras. Desde criança, ao caminhar na calçada, dá pulinhos para que seu pé não toque na divisão dos ladrilhos. A cada pulo, conta 1, 2, 3... Essa é a sinopse do ótimo curta Dix ("Dez"), do coletivo BIF. Ele, hoje adulto, tenta se livrar de sua síndrome com a ajuda de um psicólogo. Quase não há diálogos e entramos dentro de seus maiores medos. A cada tentativa de superar o TOC, um show de efeitos especiais entra na tela: calçadas explodem, seu corpo é retalhado... Angustiante.