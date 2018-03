Popstars ganham espaço nas séries

O episódio de Law & Order: Special Victims Unit, que o Universal Channel exibirá dia 30, às 23 horas, vai trazer uma participação especial bem inusitada. Em Egoísta, Hillary Duff, boa moça da Disney e cantora pop bem comportada - inimiga mortal da nada comportada Lindsay Lohan -, será uma mãe irresponsável e suspeita de matar o próprio filho.

A participação de popstars em séries está cada vez mais frequente. Quem não se lembra de Madonna paquerando Karen em Will & Grace? Aliás, a série recebeu outro ícone gay: a cantora Cher. Em Eli Stone, a surpresa foi a participação intensa de George Michael durante a 1ª temporada da série e Britney Spears fez seu retorno após a rehab em How I Met Your Mother.