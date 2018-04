Politicamente incorretíssimos

O escritório de advocacia Crane, Poole & Schmidt é vendido para os chineses e os advogados reúnem-se para decidir seus futuros. "Abrimos outra firma?", pergunta um deles. "Só se for em outra emissora", responde um colega. A piada interna é apenas uma de muitas que marcam a quinta e última temporada de Justiça Sem Limites (Boston Legal), lançada agora em DVD. A série foi cancelada sem grandes explicações pela ABC. Mas é bem possível que o humor politicamente incorreto dos roteiros tenha enfrentado resistência dentro do estúdio.

A despedida é em grande estilo. O elenco - com estrelas veteranas como Candice Bergen, William Shatner, John La Roquette e James Spader - está nos cascos, e os roteiros mantêm a agilidade das temporadas anteriores. Tudo é mais rápido, afinal em seu último ano foi cedido pela emissora espaço para apenas 13 episódios. Ainda assim, a semana em que eles se reúnem, como qualquer família disfuncional (existe outro tipo?) para comemorar o feriado de Ação de Graças é sério candidato a um dos melhores de toda a série. No mais, sobra para todo mundo no tribunal: a indústria farmacêutica, a igreja, os defensores da pena de morte... É, não dava para durar.