Política e políticos

Enquanto isso, aqui na Terra muitos erros irreparáveis e que dificultam o verdadeiro governo espiritual de nosso planeta são colocados em marcha através de levianas reuniões políticas, onde o comando da situação não está sob a responsabilidade do ideal, mas de hábitos infames como bebida, drogas, sexo e comida em excesso, ressentimentos e desejo de vingança. De fato, toda reunião política deveria ser feita em nome dos mais raros problemas de conhecimento e das mais audaciosas e belas formas de promover o bem comum. Afinal, isto é política, todo o resto é uma paródia. Porém, que humanos formalmente políticos teriam ainda um resto de visão que os tirasse do canto bolorento em que se meteram pela força dos hábitos?

Áries 21/3 a 20/4

Ainda que você receba as melhores cartas num jogo, isso não garante a vitória, a qual dependerá da maneira como você use as cartas. Este é o destino, um pouco se recebe, outro pouco resulta de como se usa o que se recebe.

Touro 21/4 a 20/5

Forte e segura será uma ação empreendida que tiver pelo menos dez alternativas disponíveis quando algo não proceder de acordo com o planejado. Quanto menos alternativas houver, mais vulnerável será o empreendimento.

Gêmeos 21/5 a 20/6

O céu infunde bem-aventurança, mas aqui na Terra a humanidade resiste a aceitá-la, porque tumultua a normalidade. Assim vão as coisas por aqui! Nossa humanidade continua preferindo o mal conhecido ao bem desconhecido.

Câncer 21/6 a 21/7

É imperativo falar de forma breve. Assim, não apenas você se protege contra o risco de tornar sua presença enfadonha como também se abstém de falar do que não sabe. Toda reunião deveria começar com um minuto de silêncio.

Leão 22/7 a 22/8

As proibições são desnecessárias, mesmo o perigo não deve ser proibido. Tudo deve ir noutro sentido, em vez de proibir há de incentivar-se o direcionamento da consciência para a utilidade, o amor e a beleza.

Virgem 23/8 a 22/9

Como se pode saber aonde cairá a pedra jogada num momento insensato? Quem cospe na direção do céu certamente será atingido na própria cara, isso é mais certo do que saber que o dia sempre virá depois da noite.

Libra 23/9 a 22/10

Despertar do sono tendo a sensação de que se participou de algo muito importante, mas não lembrar o quê, é o resultado de falta de pureza. Isso não é uma admoestação, mas um incentivo para aprimorar os mecanismos de percepção.

Escorpião 23/10 a 21/11

Mais vale ter um inimigo poderoso do que muitos amigos que sugerem que você amoleça e se retire da sagrada batalha da vida. Pelo menos, o inimigo poderoso ajudará você a preservar a alma atenta ao que for indispensável.

Sagitário 22/11 a 21/12

A fadiga apodera-se do corpo, mas a alma continua incansável. É necessário dar ao corpo o que ele precisa, mas na dose certa, sem excesso, porque a batalha empreendida requer muito mais alma do que corpo.

Capricórnio 22/12 a 20/1

A compreensão de tudo que acontece só é possível usando os olhos do coração. De coração a coração, é assim que se reconhecem os verdadeiros amigos, aqueles que lutam lado a lado, ainda que distantes fisicamente.

Aquário 21/1 a 19/2

Se você deseja que seus argumentos prevaleçam, então lhe cabe a responsabilidade de torná-los atrativos. Argumentos severos serão rejeitados, independentemente de serem os mais verdadeiros e eficientes. Modele seu discurso.

Peixes 20/2 a 20/3

Lute com plena consciência das razões que provocam a luta, pois só assim não se pensará em retirada nem se buscará o conforto inútil dos lamentos. Você luta em nome de uma boa causa, essa é sua proteção e conforto.