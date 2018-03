Policiais aprovam 9mm: SP

Na produtora Moonshot, na última terça-feira, o clima era de festa para a exibição, na Fox, do quarto episódio da série 9mm: São Paulo. Na platéia estavam, além dos atores, diretores e roteiristas da atração, policiais civis do DHPP, o departamento de homicídios retratado na série. O Estado conversou com a platéia, que não pode se identificar, mas contou algumas impressões sobre a atração que voltará em 2009. Quando a exibição começou, às 22 horas, surgiram aplausos e abraços entre o elenco e equipe da atração. No telão, a tensão do episódio contagiou os policiais, que não paravam de fazer comentários sobre o que viam. Entre cochichos, um dos investigadores identificou uma ex-parceira na personagem Luíza, de Clarissa Kiste. Já um consultor da polícia, hoje aposentado, recriminava a ação dos policiais fictícios Tavares (Marcos Cesana) e 3P (Nicolas Trevijano). No capítulo, os dois perseguem um suspeito e 3P atira para matar. "Sob minha supervisão, ele seria exonerado", fala. O consultor, porém, diz que o roteiro é "verdadeiro". Talvez a pessoa mais empolgada com o que viu no telão tenha sido uma delegada do DHPP. "Achei a série interessante e os personagens são bem legais", disse ela. A cena preferida foi a reunião do delegado Eduardo (Luciano Quirino) com os superiores que o pressionavam a resolver uma chacina em 24 horas - referência total a Jack Bauer. Quando questionada se esse tipo de reunião ocorria mesmo na vida real, a delegada se esquivou. Foi direto cumprimentar Quirino e dar a ele alguns toques sobre o personagem. Norival Rizzo, que interpreta o policial Horácio, foi o mais elogiado da noite. Os investigadores aprovaram o perfil do policial durão que leva a justiça às últimas conseqüências. Os quatro capítulos de 9mm: São Paulo serão reprisados a partir desta semana na Fox. No ar às terças-feiras, às 22 horas.