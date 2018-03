Polêmica com Rafinha Bastos não afeta receita comercial do 'CQC', diz colunista

Atualizado às 11h04 da quarta-feira, 5, para acréscimo de informações

SÃO PAULO - A polêmica envolvendo o afastamento temporário do apresentador Rafinha Bastos do "CQC" só ajudaria o programa, segundo informações da coluna Sem Intervalo, assinada por Cristina Padiglione, no Estado, nesta quarta-feira, 5. Um publicitário ouvido pela coluna afirmou que os anunciantes estariam satisfeitos com o barulho a respeito do episódio e que o mercado sabe diferenciar a figura do apresentador da do programa, que é a maior audiência da Band. "Isso não afeta a marca: business is bussiness", disse à coluna.

À emissora estaria sendo até bastante útil todo o imbróglio, de acordo com o publicitário. "A Band resolveu fazer do limão uma limonada e usar isso para reeguer o fôlego do CQC.". Apesar disso, a polêmica não refletiu em aumento da audiência na segunda, 3. A audiência do programa foi de 4,6 pontos em São Paulo, segundo dados do Ibope, que arredonda esse número para 5. E 5 pontos já é a média que o programa vem tendo em 2011.

Problema mesmo para o canal, segundo a coluna, seria administrar as divergências internas dos humoristas. Pouco depois do programa entrar no ar nesta segunda com Monica Iozzi no lugar de Rafinha, Danilo Gentili postou no Twitter: "Se precisarem de mim estarei ali no banheiro vomitanto".

Reação do apresentador

Na terça-feira 04, Rafinha Bastos falou pela primeira vez depois da polêmica suspensão do CQC, programa que apresenta na Rede Bandeirantes ao lado de Marcelo Tas e Marco Luque. O humorista, substituído na edição desta segunda-feira, 3, da atração por Monica Iozzi, publicou uma mensagem em seu Twitter na madrugada de terça-feira, 4. "Que noite triste pra mim", com links para três fotos dele com mulheres de lingerie, marcadas com horários da exibição do programa. Na primeira delas, um televisor ao fundo exibe o CQC.

Monica Iozzi substitui Rafinha

Marcelo Tas também se manifestou pela primeira vez sobre o assunto, respondendo à postagem de Rafinha."Hahaha engraçado, mas a Monica dá de 10 nessas "mina", meu". Antes da suspensão do humorista, Tas já havia declarado ter achado a piada de mau gosto. Rafael Cortez deixou um recado de apoio ao colega depois do CQC "Irado o CQC hj! Mas claro q o @rafinhabastos fez falta.Ele eh 1 colega bacana de trampo, q, como qquer 1 de nos, acerta e erra. 1 p. cara (sic)".

Durante o programa, os integrantes do CQC pouco falaram sobre a suspensão de Rafinha. Monica Iozzi, que assumiu seu lugar na bancada, falou: "Eu estou aqui porque o Rafinha Bastos andou tendo uma cãibra danada na língua. A única coisa que posso dizer é CHUPA RAFINHA". Durante o programa, Monica Iozzi, Rafinha Bastos e Wanessa Camargo eram os assuntos mais comentados no Twitter.

Suspensão

A assessoria de imprensa da Band informou no início da tarde desta segunda que ainda não sabe quanto tempo vai durar a suspensão de Rafinha Bastos. Além de Mônica, a direção do CQC estuda a possibilidade de montar um rodízio com outros repórteres da atração: Danilo Gentili, Rafael Cortez, Oscar Filho e Felipe Andreolli.

A polêmica envolvendo Rafinha começou no dia 19 de setembro, quando Marcelo Tas mencionou que a cantora Wanessa Camargo estava uma gracinha grávida, Bastos replicou: "Eu comeria ela e o bebê". A declaração gerou muita polêmica. A frase causou indignação em muitas pessoas, entre elas Marcos Buaiz, marido da cantora, e Ronaldo, amigo e sócio dele na empresa "9ine". Rafinha acabou sendo suspenso do CQC "por tempo indeterminado".

Os apresentadores, repórteres e o diretor do programa, Diego Barredo, não falavam sobre o assunto, a pedido da emissora.