Poderoso retrato do abismo de classes

Em 1960, um assunto dominou as manchetes dos principais jornais brasileiros, especialmente os do Rio de Janeiro: um grupo de ladrões levou grande quantidade de dinheiro que era transportada em um trem. A história era tão fascinante que inspirou o diretor Roberto Farias a dirigir um dos melhores filmes nacionais do gênero policial: ?O Assalto ao Trem Pagador? (Ctav), cuja venda é exclusiva das lojas da 2001 Vídeo. Conta a história de como o bando de Tião Medonho assalta o trem pagador da Central do Brasil, entre Japeri e Paes Leme, explodindo os trilhos com dinamite. Armados de revólveres e metralhadoras, seis assaltantes levaram 27 milhões de cruzeiros e mataram um homem. Os culpados foram presos um ano depois. O fascinante na visão rodada por Farias é sua opção por olhar de perto o que acontece com as quadrilhas depois do roubo, reproduzindo um aspecto da sociedade. Afinal, se o negro Tião Medonho (Eliezer Gomes) executa o trabalho mais difícil, boa parte da bolada fica nas mãos do garotão de olhos azuis (Reginaldo Farias), que pouco se arrisca. Um belo comentário sobre abismo de classes .