Playboy passa por ajustes A Playboy do Brasil é o resultado da união da Globosat com a Playboy TV da América Latina, que foi formalizada no mês passado. A equipe da Globosat ainda está começando a lidar com a programação do canal, que será adaptada à realidade brasileira. Enquanto o Sexy Hot (heterossexual) e o For Man (voltado à temática homossexual e bissexual) exibem sexo explícito, a Playboy TV tem conteúdo mais leve. Este será modificado com relação ao que é apresentado nos outros países da América Latina. Não existem muitas restrições quanto ao que pode ou não ir ao ar - apenas alguns temas a serem evitados, como qualquer alusão a religião e, obviamente, sexo com menores de idade.