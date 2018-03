Plateia de 'Os Dez Mandamentos' teve 28% de classe AB e 61% de classe C

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Amiguinha. Fantasiado de Gabi Herpes, Ceará conversa com a doce Palmirinha para o Ceará Fora da Casinha, seu novo programa no Multishow. Em 20 episódios temáticos, o humorista contará com a companhia de Bruna Louise e Eros Prado. Estreia dia 25, às 23h.

A Globosat ensaia o lançamento de uma plataforma de vídeos curtos, tipo Vímeo.

Zezé Motta, 72 anos, se emocionou ao receber o resultado do exame de DNA que identifica suas origens africanas. Do povo ioruba, na Nigéria, ela é uma das 150 pessoas convidadas a conhecer suas origens pelo documentário Brasil DNA África, coproduzido pela Cine Group com a Globo Filmes e Globo News.

Em 52 minutos, o filme leva uma pessoa de cada Estado – Bahia, Rio, Pernambuco, Minas Gerais e Maranhão – a visitar seu povo na África, passando por Nigéria, Guiné-Bissau, Angola, República dos Camarões e Moçambique. Vai ao ar neste sábado, às 21h, pela GloboNews.

Os Titãs regravam Pro Dia Nascer Feliz, de Cazuza e Roberto Frejat, para a abertura da nova temporada de Malhação, batizada justamente com o nome da canção.

Enquanto isso, os Titãs também terão um antigo hit seu, Família, exposto na abertura de outro programa da Globo, o Tamanho Família, na voz da Família Lima, banda que faz parte do elenco fixo do programa.

Por falar em Família Lima, Márcio Garcia, apresentador do Tamanho Família, acredita que Sandy já é nome quase certo a participar do programa, mas Garcia quer mais: pretende colocar a família de Lucas para duelar com o clã da cantora.

‘O Quarto de Jack', filme que deu a Brie Larson o Oscar de atriz do ano e foi finalista nas categorias de melhor filme, direção e roteiro adaptado, chega hoje ao Telecine On.Demand., para locação.

Ex-integrante do Porta dos Fundos, Júlia Rabelo está em cartaz no primeiro filme do grupo, Contrato Vitalício, já em cartaz nos cinemas, e aproveita para revisitar o set do time no próximo vídeo do Porta na internet. Em Histérica, que entra no ar sábado, ela pede separação.

300

Figurantes, 30 atores e 100 pessoas de áreas diversas compuseram o set de gravação do casamento de Branca (Nathalia Dill) com Xavier (Bruno Ferrari) em ‘Liberdade Liberdade’: no ar a partir de sexta