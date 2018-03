Piora estado de saúde de Farrah Fawcett, diz imprensa

É grave o estado de saúde da atriz Farrah Fawcett, que sofre de câncer. Farrah, de 62 anos, está internada desde o começo da semana e foi transferida para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por causa do agravamento de seu quadro clínico, segundo os jornais de Los Angeles.

A atriz sofre há três anos de um câncer anal que se estendeu ao fígado. "Ela está agora na UTI do hospital, junto com companheiro Ryan O'Neal", informou o site Extra. Segundo a imprensa americana, a família da atriz estaria no centro médico e um padre teria sido chamado.

"Farrah continua sendo tratada de sua doença", disse nesta quinta-feira, 25, o agente da artista, Arnold Robinson, ao site TMZ. Considerada uma das mulheres mais atraentes de Hollywood nos anos 70, Fawcett se casou recentemente com o ator Ryan O'Neal, seu parceiro desde os anos 80.

Os dois já foram casados em 1979, mas a união terminou nos anos 90. No entanto, eles se reencontraram em um dos momentos mais difíceis na vida da atriz e, segundo confessou O'Neal à ABC, após várias tentativas, Fawcett aceitou se casar novamente.