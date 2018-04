Pílulas, lendas e pérolas Em Malhação, na época em que havia um bate-papo ao vivo no final da novelinha com os internautas, André Marques leu no ar o assunto do e-mail: "Roberto Marinho é um traficante". Percebendo o ataque ao patrão, o ator reiniciou o computador. Silvio Santos chegou a pensar em fazer ele mesmo o palhaço Bozo. Mudou de idéia aconselhado por amigos. A censura suspendeu Flávio Cavalcanti por 60 dias por ele ter levado ao programa um marido impotente que emprestou a esposa ao melhor amigo. Pura TV trash. O dia em que enforcaram Joana D? Arc. Lenda 1: Foi em um teleteatro da Tupi, ao vivo. Como a garoa não permitia que uma fogueira permanecesse acesa, o inquisidor não pestanejou: " Levem-na para a forca!" Lenda 2: Nathália Timberg era Joana, e o bispo, vivido por Oscar Felipe, condenou a heroína sem pensar: "Levem-na para a forca!". O autor Manoel Carlos, na época atuando como sentinela, consertou: "Monsenhor, não seria melhor queimá-la?" Cid Moreira ficou anos no comando do JN, mas foi como narrador do Fantástico que soltou sua melhor pérola. Em passagem do Mágico Mister M pelo Brasil, o âncora indagou: "Mister M, o senhor é espada?"