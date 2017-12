Pierce Brosnan apoia que Daniel Craig continue como James Bond após seus 50 anos

O ator irlandês Pierce Brosnan, de 63 anos, acredita que o britânico Daniel Craig, de 49, tenha sido um James Bond brilhante e o aconselha a continuar no papel depois de completar seus 50 anos.

Brosnan que foi o agente 007 antes de Craig admitiu, entretanto, que há uma idade para decidir parar, comentou o ator em noite de estreia, em Los Angeles, de sua série The Son.

Ao referir-se à idade, Brosnan disse: "Há um ponto definido em que se tem de dar um basta, mas eu não vou colocar um número".

Craig tem atualmente a mesma idade que Brosnan tinha quando decidiu parar de interpretar o mais famoso agente secreto do cinema, no filme 007 Um Novo Dia Para Morrer, de 2002.

Recentemente, Craig superou o irlandês como o segundo ator mais velho no papel, ficando atrás apenas Roger Moore.

Mas o ator britânico, após o último filme da série, Spectre (2015), disse que preferia "cortar os pulsos" antes de voltar novamente ao papel, reacendendo as especulações sobre o futuro do personagem. Já a atriz Naomie Harris, que interpreta Moneypenny, em Spectre, disse estar otimista sobre o retorno de Craig.

Em sua nova série The Son, a primeira que protagoniza em 30 anos, Brosnan interpreta o patriarca de uma poderosa dinastia do petróleo do Texas. Através de 10 episódios, esta nova produção, da rede AMC, vai narrar a ascensão da família McCullough por um período de 150 anos, e contará com a presença do ator espanhol Carlos Bardem.