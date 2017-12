Phil Robertson volta à 'Dynasty Duck' após comentários anti-gays

As declarações de Robertson para a revista GQ e sua suspensão posterior pela A&E provocaram uma discussão nos Estados Unidos sobre religião e tolerância, com políticos conservadores e fãs dizendo que as crenças de Robertson eram consistentes com a Bíblia.

"Como uma empresa de mídia global, os valores fundamentais da A+E Networks estão centrados em torno da criatividade, inclusão e respeito mútuo", disse a A&E em comunicado divulgado na noite sexta-feira.

"Nós acreditamos que é um privilégio para as nossas marcas poderem entrar como convidadas nas casas das pessoas e operamos com um forte senso de integridade e profundo compromisso com esses princípios."

(Reportagem de Eric Kelsey)