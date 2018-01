Peter Vaughan, ator de 'Game of Thrones', morre aos 93 anos

O ator Peter Vaughan, conhecido por interpretar Meistre Aemon em Game of Thrones, morreu aos 93 anos. Segundo o Telegraph, a informação foi confirmada pelo agente dele: "Ele morreu em paz, ao lado de sua família."

O britânico nascido na Inglaterra em 1923 fez parte de série entre 2011 e 2015. Sua estreia na TV foi em 1954, na série Stage by Stage. Em 1997 ele foi indicado ao prêmio BAFTA, pela atuação em Our Friends In The North. Em 2011, também participou das séries 'Doc Martin' e 'Silk', e do filme Albatross.

Assista uma cena de Peter Vaughan com o ator Kit Harington (Jon Snow) em Game Of Thrones