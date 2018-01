Pesquisa da Netflix sobre séries revela espisódios que 'fisgaram' espectadores

A Netflix divulgou nesta semana uma pesquisa que revela quando espectadores de populares séries foram 'fisgados'. A empresa levantou que, após assistirem a determinados episódios, 70% do público não abandonou a série e completou a primeira temporada. Conheça os episódios-gancho das séries:

No caso de Breaking Bad, por exemplo, o episódio considerado o gancho foi já o segundo. No capítulo, Walter White (interpretado por Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul) decidem quem terá que matar Krazy 8 e quem precisará eliminar o cadáver de Emilio Koyama. No final, Jesse acaba corroendo, com ácido, sua banheira e o chão do segundo andar de sua casa.

Já em How I Met Your Mother, os espectadores pelo mundo foram fisgados apenas no oitavo capítulo, quando Ted (Josh Radnor) precisa defender seu território após Lily (Alyson Hannigan) se mudar para o apartamento que ele e Marshall (Jason Segel) dividem.

A pesquisa considerou dados de contas de assinantes de 16 países, inclusive Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha e Austrália. Os episódios-gancho foram identificados primeiro por país; em seguida, foi calculada a média para chegar ao episódio-gancho global.

A Netflix notou algumas diferenças geográficas na recepção do público. Segundo a empresa, os holandeses, por exemplo, se apaixonam mais rapidamente pelas séries e são conquistados um episódio antes da maioria dos países. Austrália e Nova Zelândia são mais difíceis: assinantes desses países demoraram de um a dois episódios a mais que o resto do mundo para “ficarem viciados” nas séries.