Pesquisa pauta 'Sexta a Dois' no Discovery Home&Health A considerar que 81% das brasileiras concordam que a função da mulher na sociedade mudou completamente nos últimos anos e que 85% acreditam ter mais liberdade que a sua mãe para serem o que quiserem, o Discovery Home & Health cria mais uma faixa temática: o Sexta a Dois. A estreia será oportunamente no 12 de junho, com a chegada de três séries: Tudo Pelo Sim, Apaixonados e Pelados e Homem Solteiro Procura. Os dados que inspiram a nova faixa do Discovery H&H vêm de uma grande pesquisa em parceria com a consultoria britânica Jo Mc Ilvenna, segundo a qual elas dão mais valor a uma boa vida sexual do que a ter propriamente um marido.