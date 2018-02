Personagens dos cinemas 'invadem' mundo real em série no Youtube

Não é todo dia que Gandalf, o poderoso mago da série O Senhor dos Anéis, aparece para impedir que cidadãos atravessem uma ponte em uma tarde qualquer. Imagine a cena: de cajado e espada, o feiticeiro brada sua famosa frase "You Shall Not Pass" a todos que tentam atravessar de um lado a outro. Mais improvável ainda seria estar aguardando um trem e se deparar com o bruxinho mais famoso do mundo, Harry Potter, tentando encontrar a plataforma 9 3/4 para ir à Hogwarts. De coruja e tudo.

Absurdo? Foi esta a sacada do canal Improv Everywhere, que já atingiu mais de 3,7 milhões de visualizações no Youtube. O programa "Movies in Real Life" usou personagens e cenas do imaginário do cinema para surpreender pessoas nas ruas e filmar a reação delas ao passar como situações como estas. Inclui-se ao time o cientista Dr. Brown, de "De Volta Para o Futuro", o boxeador Rocky, entre outros. O último vídeo da série, "Harry Potter In Real Life", já chegou a 1,9 milhões de visualizações em apenas três dias.