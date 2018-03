Personagens Nicolette Sheridan é Edie, a menos integrada das amigas, e tenta roubar os homens de Susan; na descrição da atriz, a personagem ?é a vadia? Teri Hatcher (Susan Mayer) Com seu papel, a atriz realizou o sonho do tapete vermelho e ainda abocanhou um Globo de Ouro; Susan é a pedra no sapato de Edie Felicity Huffman (Lynette Scavo) Ela se sentia o patinho feio entre as divas, mas até indicação ao Oscar a moça teve; é a mais real das personagens Marcia Cross (Bree Van de Kamp) Atriz é sempre a louca ou problemática da história: foi assim em Melrose Place, em Everwood e agora em Desperate. Perfeita Eva Longoria (Grabrielle Solis) Ela virou a sensação latina após a estréia da série; Eva costuma comprar as roupas de seu figurino Franciely Freduzeski (Gabriela Solis) É a caçula do elenco, assim como Eva Longoria, e dona das curvas na série; também comprou roupas de seu figurino portenho Viétia Zangrandi (Elisa Fernandes) Segundo Sônia Braga, Viétia já incorporou Bree em sua vida; Viétia diz que melhorou a postura graças ao papel Tereza Seiblitz (Lígia Salgado) Tereza tem três filhos e diz que, com a ajuda de uma boa babá é possível ser mãe, trabalhar e estar sempre linda Lucélia Santos (Suzana Mayer) A Rede TV! queria um nome conhecido no elenco e escalou Lucélia, apesar de ela não ter nada a ver com a Susan de Teri Isadora Ribeiro Foi lembrada por Luciana Gimenez e ganhou o papel de Vera Marques, a antagonista da Suzana de Lucélia Santos