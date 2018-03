Perfil falso de Reynaldo Gianecchini brinca com doença do ator

Um perfil falso do ator Reynaldo Gianecchini no Facebook está postando informações falsas a respeito de seu tratamento contra o câncer.

No domingo, 16, o perfil informava que o ator seria internado novamente para sessões de quimioterapia. "A partir de semana que vem estarei um pouco ausente do Facebook, mas a página será monitorada pela minha assessoria de imprensa. Provavelmente ficarei internado para mais algumas sessões de quimioterapia e com isso ficarei um pouco debilitado."

No entanto, antes que a notícia pudesse deixar os fãs em alerta, a assessoria do ator voltou a afirmar, como havia feito há dois meses, que ele não possui perfil em nenhuma rede social.

Gianecchini possui um linfoma não-Hodgkin, tumor que atinge os gânglios linfáticos, diagnosticado em agosto. Em recente depoimento para a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ele agradece o apoio que vem recebendo dos fãs e amigos e diz que tudo na vida tem um propósito. "Existem coisas reservadas para a gente que fogem à nossa explicação, mas que talvez lá na frente a gente vai entender perfeitamente."