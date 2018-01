Percussionista auxilia elenco de 'Velho Chico', nova novela das 9

Dois em Um. Diretor de Supermax, série da Globo que simula um reality show em presídio de segurança máxima, José Alvarenga Jr. contracena com o cinegrafista francês Eric Catelan, especialista em steadicam (câmera acoplada ao corpo do operador), uma grife do cinema.

‘Irmão do Jorel’, ótima animação nacional exibida pelo Cartoon, também teve verba de incentivo aprovada pela Ancine para sua 2.ª temporada, no valor de R$ 5,57 milhões. A produção é da Copa Studio.

Cansou do ‘BBB’? Pois saiba que o reality estende ainda mais seus domínios sobre outras plataformas. A primeira eliminação deste BBB 16, hoje, inaugura uma parceria entre o site Gshow e o Facebook, que permitirá ao eliminado entrar ao vivo na Cabine Mentions Live para uma entrevista, logo após deixar o palco.

No perfil oficial no Snapchat serão mostrados vídeos da plateia. O internauta poderá acompanhar a transmissão complementar, também, no Periscope. E o novo canal oficial do BBB no YouTube abarcará compactos dos melhores momentos do bate-papo com os brothers que deixarem a casa.

Com 2,4 milhões de ingressos já vendidos, Os Dez Mandamentos terá pré-estreia para convidados hoje. O saldo de pré-venda o coloca, segundo a Paris Filmes, entre as 20 maiores bilheterias do cinema nacional nos últimos 10 anos.

Com cenas inéditas que servem de aperitivo para a 2.ª temporada da saga de Moisés, anunciada pela Record para março, o longa de Os Dez Mandamentos, compacto da novela já vista, estreia quinta.

Êta Mundo Bom! aumentou a audiência da novela das 6 em São Paulo. O saldo da 1.ª semana mostra 5 pontos a mais em São Paulo (com saldo de 24) e 6 a mais no Rio (27). Segundo a Globo, uma semana inicial de novela das 6 não chegava a tanto desde 2010.

A estreia da 9.ª safra de Amor & Sexo elevou o saldo do horário em 1 ponto e marcou 14 em SP.

Hit no Twitter, o The Voice Kids terá Zé Keti, Roberto Carlos e Renato Russo no repertório da próxima edição, neste domingo.