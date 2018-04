Pedala, Laurence Fishburne! Assistir à despedida de Grissom de CSI não foi fácil, mas a chegada de dr. Langston à série rendeu boas e divertidas cenas. De Grissom, restou o feto de porco, que Hodges deixou no escritório do ex-chefe. O bacana da transição é ver em cena um personagem diferente de Grissom. Laurence Fishburne não substitui William Petersen. Ao contrário, Ray Langston ainda causa certo constrangimento no telespectador com sua inexperiência. Morri de dó quando Ray não conseguiu coletar a impressão digital de uma maçaneta! Fora que ele está sendo zoado pela equipe e só leva pedalada de Catherine. Bem, quem mandou entrar na série como CSI nível 1? Fishburne, aprenda a negociar melhor seu passe!