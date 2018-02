Paz, amor e o sonho da era de Aquário

Em 1979, ainda neófito nos EUA, para onde emigrara para fugir à invasão de Praga pelos tanques soviéticos, o checo Milos Forman não parecia o diretor mais indicado para filmar Hair. Afinal, o musical de James Rado, Gerome Ragni e Galt MacDermott era uma grande celebração americana dos anos 60 como a era de Aquário. Mas Forman conseguiu. Desde a abertura no Central Park, com a deslumbrante coreografia de Twyla Tharp, até o clima sombrio da transformação do sonho hippie na morte na Guerra do Vietnã, seu filme virou o mais completo resgate de uma época de contestação, em que liberdade significava mais do que uma calça azul e desbotada. Hair corre o risco de ser visto hoje como peça de museu, só que o antigo, no caso, é o novo, o revolucionário e o estimulante. Treat Williams faz o garoto do interior que chega a Nova York e fica dividido entre um bando de hippies e a socialite que encontra cavalgando no Central Park. Grandes cenas, grande score. "Quando a Lua entra na sétima aurora e Júpiter se alinha com a Terra..." O show está recomeçando.