Paulo Bonfá estreia programa de entretenimento na Fox Sports

O esporte será jogado para escanteio na Fox Sports – pelo menos, nas noites de segunda-feira. É que o canal dará espaço a outros assuntos a partir de segunda, às 22h30, quando estreia o Fox para Todos, atração comandada pelo humorista Paulo Bonfá, que receberá artistas e atletas para jogar conversa fora e falar sobre entretenimento.

O apresentador conta que o esporte também fará parte do programa, porém, não será prioridade. “Podemos falar da olimpíada dos esquimós do Alasca ou dos jogos vikings da Noruega. A intenção é que seja alto-astral”, explica ele, que selecionou vídeos de modalidades curiosas para que os primeiros convidados, o humorista Danilo Gentili, a atriz Karina Bacchi e o ex-jogador Roque Junior, comentem. “São coisas que nem chegam a ser esporte, como futgolfe e corrida de trator.”

Para não ficar com a mesma cara dos outros programas de canais esportivos, a bancada foi eliminada do cenário. “Não é uma mesa-redonda em que o futebol é a coisa mais importante da vida. Vamos pegar esse e outros assuntos e transformar em conversa”, compara Bonfá. Ao assinar o contrato com a Fox Sports, ele havia deixado claro que queria fazer humor. “Sempre falei que jornalismo, debate e eventos eles fazem bem.”

Além de bater papo, os artistas presentes vão ter de se levantar da cadeira. “Teremos alguns desafios para os convidados, ligados ao tema que estivermos falando”, adianta o apresentador, que gravará a primeira edição poucas horas antes de ir ao ar. Por causa disso, a troca de mensagens com os telespectadores via internet acontecerá entre as edições do programa, exibido semanalmente.

Por enquanto, não haverá plateia, como no extinto Rockgol de Domingo, na antiga MTV Brasil, comandado por ele. “Só quero plateia no dia em que deixar de ser uma claque. Quero público com conteúdo. Se fosse só pelas palmas e risadas, prefiro um DJ colocando esses sons”, afirma.

Por causa da Copa do Mundo, Paulo Bonfá precisou adiar a estreia do Fox para Todos, cujo formato existe em outras filiais latinas do canal. Durante o campeonato, o apresentador foi escalado para fazer a narração cômica no Fox Sports 2. “Agora, a narração está em segundo plano. Provavelmente, farei algumas coisas especiais”, revela.

Em meio aos diferentes canais que transmitiram a Copa, ele se surpreendeu por ter conseguido fisgar parte do público acostumado com outros narradores. A sacada foi comandar jogos mais propícios a piadas. “Na minha análise, os melhores jogos eram os tecnicamente menos destacados, como Bósnia contra Irã”, relembra ele, que fez sucesso no dia em que o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha. “Nossa audiência triplicou. Era um rir para não chorar. Em vez daquele clima de velório, foi ousado”, avalia Bonfá.