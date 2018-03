Patty Hewes, onde está você? Querida Glenn Close, quando vi o cartaz promocional da segunda temporada de Damages, minha empolgação foi tremenda. Patty Hewes, sua personagem, segura uma maleta com as mãos sujas de sangue. Eba! Ela vai acabar com mais meio mundo... Mas nada disso aconteceu até agora. Ao contrário. Patty Hewes está sendo enganada pela humanidade. Como você pode deixar isso acontecer é um mistério. Até a tapada da Ellen Parsons (Rose Byrne) está mais esperta do que sua vilã loira. Por favor, não!