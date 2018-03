Patty Hewes está de volta ao AXN

O canal AXN estreia nesta terça-feira, às 21 horas, a 2ª temporada de Damages, uma das melhores séries em cartaz atualmente. Depois de envolver Ellen Parsons (Rose Byrne) em sua teia, Patty Hewes (Glenn Close) é alvo de investigação do FBI. Os detetives contam com a colaboração da própria Ellen, que está convencida de que sua chefe está por trás da tentativa de assassinato que sofreu na 1ª temporada. O ano traz um novo inimigo para Patty Hewes, mas não deixa de encaixar mais peças no quebra-cabeças do caso Frobisher (Ted Danson). Apesar de não ser o alvo principal de Patty nesta temporada, Frobisher volta a aparecer não só nos pesadelos de Ellen, como também interferindo diretamente na nova cruzada de Patty Hewes. Entre os atores que aparecem na temporada estão William Hurt e Marcia Gay Harden. Hurt interpreta Daniel Purcell, personagem importante na vida pessoal e profissional de Patty. Ele é o responsável pela batalha que a advogada vai travar agora. Purcell trabalha para uma empresa em que a advogada, Claire Maddox (Marcia), é a opositora de Patty, desta vez. O primeiro episódio começa com Ellen conversando com uma pessoa que o público não vê quem é. Depois, ela dispara uma arma contra essa pessoa e a trama começa seis meses antes... Os fãs vão estranhar algumas atitudes de Patty que, no início da temporada, parece estar menos esperta, mas tudo volta aos eixos e Glenn Close mostra uma Patty cheia de truques e desconfiada, cada vez mais, das intenções de Ellen.