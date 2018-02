Patti Smith adaptará livro 'Só Garotos' para a TV

O livro Só Garotos (Just Kids, na versão original), assinado por Patti Smith, ganhará uma versão televisiva. A informação foi revelada pelo presidente do canal Showtime, David Nevins, em uma apresentação da emissora para a associação de críticos de TV, na tarde desta terça-feira, 11. As informações são do site Hollywood Reporter.

Patti será corroteirista e coprodutora da série, cuja previsão de estreia não foi revelada. Ao lado dela nesta empreitada estará John Logan, cujo trabalho mais recente foi criar a razoavelmente bem-sucedida série Penny Dreadful.

“Uma minissérie no Showtime permitirá explorar os personagens de forma mais profunda, permitindo-nos desenvolver histórias que estão além do livro e criar uma apresentação não ortodoxa”, disse Patti em um comunicado enviado à imprensa.

O presidente do Showtime elogiou o trabalho da roqueira e escritora. “Só Garotos é uma das autobiografias que eu mais gosto”, disse Navins. “Não se trata apenas um fascinante retrato de artistas envelhecendo como uma inspiradora história de amizade, amor e persistência.”

O livro originalmente lançado em 2010 chegou a ser traduzida em mais de 40 línguas, rendeu a Patti o National Book Award, na categoria de não-ficção. No Brasil, Só Garotos foi editado pela Companhia das Letras.

Ao longo das 280 páginas, Patti relembra seu relacionamento com o fotógrafo Robert Mapplethorpe e seus encontros com figuras proeminentes da música durante aqueles anos 1960 e 1970, como Jimi Hendrix, Janis Joplin e William Burroughs.