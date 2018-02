Patrick Swayze é internado com pneumonia

O ator Patrick Swayze, de 56 anos e doente de câncer de pâncreas, foi internado em um hospital para tratar uma pneumonia, informou hoje a revista "People". O intérprete de "Dirty Dancing - Ritmo Quente" e "Ghost - Do Outro Lado da Vida" foi ao hospital como medida de precaução para ficar sob observação médica. A notícia se tornou pública hoje em um evento da Associação de Críticos de Televisão de Los Angeles ao qual estava previsto que Swayze participasse para falar de seu novo programa, "The Beast". O ator anunciou em março do ano passado que estava com câncer de pâncreas e, desde então, se submete a um tratamento contra a doença. Na quarta-feira, em sua primeira entrevista na televisão após o anúncio de sua grave doença, Swayze declarou que estava passando "por um inferno", e confessou que poderia ter somente dois anos de vida. "Isto é só o começo e estou assustado, irritado e pergunto 'por que eu'", confessou o ator à jornalista Barbara Walters, da "ABC".