Patrícia Pillar e Dira Paes concorrem a prêmio da APCA

O júri da categoria Televisão do prêmio da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) definiu os finalistas que concorrerão ao título de melhor de 2014. No dia 1º de dezembro, serão anunciados os vencedores dos sete troféus, nas categorias Ator, Atriz, Diretor, Dramaturgia, Humor, Infantil e Variedades.

Por conta do aumento da produção nacional, programas e profissionais de TV aberta e canais pagos concorrem nas mesmas categorias. No páreo de melhor atriz, por exemplo, Dira Paes, destaque em Amores Roubados (Globo), está na disputa com Letícia Sabatella, pela atuação na terceira temporada de Sessão de Terapia (GNT).

A entrega do prêmio acontecerá no primeiro trimestre do ano que vem, na mesma noite em que serão entregues os troféus de categorias como Teatro, Música e Literatura. Fizeram parte do júri de TV os jornalistas André Mermelstein, Cristina Padiglione, Edianez Parente , Fernanda Teixeira, Flávio Ricco, João Fernando, José Armando Vanucci e Keila Jimenez .

Confira a lista completa dos finalistas:

Dramaturgia

Amores Roubados (Globo)

O Rebu (Globo)

Plano Alto (Record)

Meu Pedacinho de Chão (Globo)

A Teia (Globo)

Atriz:

Cássia Kis Magro (Amores Roubados e O Rebu)

Drica Moraes (Império)

Dira Paes (Amores Roubados)

Patricia Pillar (Amores Roubados e O Rebu)

Letícia Sabatella (Sessão de Terapia)

Ator:

Tony Ramos (O Rebu)

Irandhir Costa (Amores Roubados e Meu Pedacinho de Chão)

Cauâ Reymond (Amores Roubados e O Caçador)

Jesuíta Barbosa (Amores Roubados e O Rebu)

Bruno Gagliasso (Dupla Identidade)

Direção

José Luiz Villamarim (Amores Roubados e O Rebu)

Luiz Fernando Carvalho (Meu Pedacinho de Chão)

Heitor Dhalia (O Caçador)

Michel Tikhomiroff (O Negócio/HBO)

Mauro Mendonça Filho (Dupla Identidade)

Programa Infantil

Quintal da Cultura (TVCultura)

Zica e os Camaleões (Nickelodeon)

O Irmão do Jorel (Cartoon)

Gaby Estrella (Gloob)

Patrulha Salvadora (SBT)

Programa de Variedades

O Infiltrado (History Channel)

100 Anos de Seleção Brasileira (Nat Geo)

Cultura Livre (TV Cultura)

Elas (TCM)

Agora é Tarde (Band)

Programa de Humor

Tá no Ar (Globo)

Cobertura especial de humor na Copa (Fox Sports 2)

Tudo pela Audiência (Multishow)

Politicamente Incorreto (FX)