Patricia Arquette vive mulher no poder na série 'CSI Cyber'

Rick Bentley, The New Yorl Times

A coincidência não poderia ser melhor. A rede norte-americana CBS lançou CSI Cyber, sua nova série com Patricia Arquette, poucos dias após o discurso efusivo dela no Oscar sobre a equiparação de salários para mulheres, quando ela recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Boyhood. Agora, a emissora tem uma vencedora da estatueta mais importante do cinema como protagonista.

A nova produção marca o retorno dela à TV em um papel duradouro. O último havia sido na série Medium, em que ela permaneceu por sete temporadas. CSI Cyber , cujo segundo episódio vai ar nos Estados Unidos amanhã, é sobre um grupo de detetives que investigam crimes relacionados à internet. No elenco estão estrelas como James Van Der Beek, marcado por Dawson’s Creek (1998).

A atriz acredita que agora vai alcançar um público global, já que as séries da franquia CSI são exibidas em quase todo o planeta. “Sinto como se estivéssemos na aurora de uma nova era. É como uma Revolução Industrial. Eles (autores) estão introduzindo as novas tecnologias e a nova maneira como estamos vivendo, assim como crime também está se desenvolvendo.”

Patricia acredita que a nova produção mostra ainda a evolução das séries policiais. Defensora da causa feminina, ela vê no papel um reflexo do que disse no Oscar. “Sempre vimos policiais com armas, o cumprimento da lei com armas e por 50 anos sempre foram homens. Ter uma mulher em uma história de cumprimento da lei na TV é importante, acho. E é um cargo importante para uma mulher estar”, analisa.

Avery Ryan, sua personagem, não é apenas uma mulher com um revólver um distintivo. Ela usará a tecnologia para trabalhar. O papel é inspirado em Mary Aiken, professora da Universidade do Havaí que pesquisa o impacto da tecnologia no comportamento humano. A acadêmica participou do desenvolvimento da trama. Patricia teve de adaptar aos termos técnicos da polícia enquanto dava entrevistas sobre Oscar. “Sinto-me como o Superhomem e o Clark Kent, em cada parte do dia, tenho uma função.”

/TRADUÇÃO DE JOÃO FERNANDO