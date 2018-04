'Passione' vai dispensar cenas de última hora

Diferentemente do que ocorreu em A Próxima Vítima (1995), quando as cenas que revelavam o serial killer da trama foram gravadas poucos momentos antes de ir ao ar, Passione não terá episódios gravados de última hora. Assim garante ao Estado o autor Silvio de Abreu. "As cenas que revelam os principais segredos já foram gravadas. É das vantagens de se ter a novela adiantada e poder gravar em várias frentes", diz. "As cenas foram gravadas em meio aos blocos anteriores de capítulo sem chamar muito a atenção da equipe. Assim foi possível não revelar os segredos.". A novela voltou a bater nos 46 pontos de audiência, com 68% de share, seu recorde, anteontem.

Pausa para dona B.Gouveia

Cansada de investigar os assassinatos do marido e do primogênito, a sóbria Bete Gouveia dá a Fernanda Montenegro um momento de descanso em intervalo das gravações finais de Passione, sob testemunho de Leandra Leal, a amável neta da ficção.

12

pontos de média é o que alcançou a estreia da minissérie Sansão e Dalila, anunciada como a mais cara produção da Record, anteontem, na Grande São Paulo

'O exercício do poder é duro. E as pessoas pensam que o presidente pode tudo, não pode' . FHC a Carlos Monforte na série Profissão ex-presidente: estreia 2ª. GloboNews

no Ibope em São Paulo, comparados ao habitual dos dias anteriores. Malhação obteve sua melhor audiência desta temporada (iniciada em agosto), com 25 pontos de média em São Paulo.

Araguaia, a novela das 6, chegou a 29 pontos de média no Ibope e o Jornal Nacional alcançou 40 pontos de saldo anteontem, tudo em São Paulo, onde cada ponto equivale a 56 mil lares com TV.

Um adendo sobre as altas médias da Globo é que o número de televisores ligados em São Paulo esteve, nesses primeiros dias chuvosos de 2011, acima da média registrada nos meses anteriores na região.

A média de TVs ligadas em São Paulo na terça-feira, das 7h à 0h, foi de 48% - a média do ano de 2010 não passou de 43%.

Das 18h à 0h, 62% dos televisores estavam ligados nos quatro primeiros dias de 2011. Essa média era de 56% em dezembro, 58% em novembro e 60% em outubro, mês que ainda engloba uma parte sem horário de verão, o que normalmente derruba o ibope à noite.

Nesse embalo, o SBT, que por tanto tempo se gabou de ser o campeão da vice-liderança, rufa tambores por ter ocupado a vice-liderança nas 24 horas de terça-feira, em São Paulo. Fez 6 pontos de média, sobre 5 da Record.

Recesso de fim/início de ano é isso: a ESPN aproveita a temporada para organizar a cobertura de dois eventos importantes em janeiro: a Copa São Paulo Juniores, que revela os principais craques do futebol nacional, e a Sul-Americana Sub 20 no Peru, que vale vaga para a Olimpíada de 2012.

A TVA mantém até 15 de fevereiro os sinais de todos os canais infantis abertos a todos os assinantes de sua base.