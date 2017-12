Parque da Disney vai criar atração baseada em 'American Idol' O Walt Disney World vai promover uma versão própria do programa de TV "American Idol", estrelado por visitantes do parque, anunciou a Disney na quinta-feira. A novidade vai estrear ainda este ano. A Disney comprou a licença para reproduzir o programa da Fox TV, que inclui concursos de canto de um dia de duração, durante o qual os visitantes farão testes em quiosques de vídeo. Os visitantes selecionados irão se apresentar em shows do parque temático Hollywood Studios, na Flórida. Como no seriado de TV, os cantores escolhidos vão preparar-se com a ajuda de professores de canto, maquiadores e cabeleireiros, antes de se apresentar diante do público e do júri, que votam nas melhores apresentações. Os vencedores de cada concurso vão competir num grande show no fim de cada dia, disputando uma vaga em um teste regional para o "American Idol" na TV.